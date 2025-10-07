AK Parti’ye transferler devam edecek mi?

BESTİ KARALAR

Uzun süredir bazı bağımsız milletvekillerinin AK Parti’ye katılabileceği ve sayılarının üç olduğu dillendiriliyor. Bağımsız üç milletvekilinin genel merkezde gerçekleşen toplantıda mı yoksa daha sonra mı AK Parti’ye katılacağı netlik kazanmazken, aynı gün bazı belediye başkanlarının da yine partiye katılabileceği söyleniyor.

AK Parti’ye katılacağı öne sürülen milletvekillerinin ise geçtiğimiz Temmuz ayında Gelecek Partisi’nden istifa eden İstanbul Milletvekilleri Selim Temurci ve İsa Mesih Şahin’in olabileceği belirtiliyor. Üçüncü ismin kim olduğu konusunun ise net olmadığı söyleniyor.

Cumhurbaşkanı’nın vekillere mesajı ne olacak?

Geçtiğimiz yasama yılında iktidar partisine mensup milletvekillerinin devamlılık sağlamamaları nedeniyle genel kurulun sık sık kapanması ve yasama faaliyetlerinin aksamasına neden olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “2026 yılı reform yılımız olacak” açıklamalarıyla pek çok düzenlemenin de bu çerçevede Meclis’e gelmesi planlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu kapsamda milletvekillerine bu dönemin önemine vurgu yapması bekleniyor. Erdoğan’ın, pek çok önemli yasal düzenlemenin 2026 yılında Meclis’ten geçirilmesi planlarını milletvekillerine anlatacağı ve bu gerekçelerle de Meclis’e devamlılık konusunda uyarılarda bulunacağı ifade ediliyor. Erdoğan’ın, yaz aylarında sahalarda çalışan milletvekillerine teşekkür edeceği, aynı hassasiyeti Meclis çalışmalarında da göstermelerini isteyeceği bekleniyor.

Reform maddeleri

AK Parti uzun süredir çalıştığı ve aralarında yasal düzenleme, idari düzenleme gibi 192 başlıktan oluşan reform başlıklarını da milletvekillerine duyuracağı söyleniyor. Yeni Anayasa’dan, adil bir şekilde verginin tabana yayılması, yargı, çalışma hayatı, sosyal politikalar ve ekonomi alanında atılacak adımlar reform maddelerinin başlıklarını oluşturuyor.

Bahçeli’nin mesajları ne olacak?

Öte yandan bugün yeni yasama yılının ilk grup toplantıları da yapılacak. Yeni yasama yılının ilk grup toplantısı MHP Grubu ile başlayacak. Gözler, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'de olacak. Bahçeli’nin hangi mesajları vereceği merakla bekleniyor.