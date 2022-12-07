Akaryakıtta çifte indirim
Yarından geçerli olmak üzere motorine 1 lira 88 kuruş, benzine 2 lira 13 kuruş indirim yapılacak.
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Petrol fiyatları ve dolar kurunda yaşanan değişimler akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.
Yarından geçerli olmak üzere motorine 1,88 TL, benzine 2,13 TL fiyat indirimi bekleniyor.
Bu indirimle birlikte benzin fiyatı 20 liranın altına, motorin fiyatı ise 20 lira sınırına gerileyecek.
Bugün itibarıyla İstanbul'da motorin litre fiyatı ortalama 22,97 liradan, benzinin litresi ise ortalama 20,17 liradan satılıyor.