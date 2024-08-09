Akdeniz'de 4,5 büyüklüğünde deprem
SON DAKİKA... Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) duyurdu. Akdeniz'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye Akdeniz'de 4,5 büyüklüğünde deprem oldu.
Saat 17.05'te gerçekleşen sarsıntının 6,85 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 9, 2024
Büyüklük:4.5 (Mw)
Yer:Akdeniz
Tarih:2024-08-09
Saat:17:05:13 TSİ
Enlem:35.50694 N
Boylam:22.95111 E
Derinlik:6.85 km
Detay:https://t.co/Fz9yfUdzqJ@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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