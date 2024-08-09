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Akdeniz'de 4,5 büyüklüğünde deprem

SON DAKİKA... Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) duyurdu. Akdeniz'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Merkezi
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Akdeniz'de 4,5 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye Akdeniz'de 4,5 büyüklüğünde deprem oldu.

Saat 17.05'te gerçekleşen sarsıntının 6,85 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.

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