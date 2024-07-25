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AKOM'dan İstanbul için gök gürültülü sağanak uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte akşam saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak geçişlerinin beklendiğini duyurdu.

Haber Merkezi
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AKOM'dan İstanbul için gök gürültülü sağanak uyarısı
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi’nden (AKOM) yapılan açıklamada, İstanbul'da akşam 21.00'den itibaren gök gürültülü sağanak geçişlerinin yaşanacağı ve yağışların gece saatlerinden yarın öğlene kadar kuvvetli şekilde etkili olacağı kaydedildi.

Yoğun şimşek ve yıldırım ile kuvvetli rüzgarların da beklendiğinin dile getirildiği açıklamada, yağışların yarın akşam saat 17.00'ye kadar devam edeceği ifade edildi.

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