AKOM'dan İstanbul için kuvvetli kar yağışı uyarısı | Kar kaç gün daha devam edecek?

İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kent için pazar gününe kadar kuvvetli kar yağışı uyarısı yaptı.

AKOM'dan yapılan açıklamada "Hafta boyunca bölgemizde etkili olması beklenen soğuk ve yağışlı sistem nedeni ile sıcaklıkların -2 ila 3°C aralığında seyredeceği, bugün karla karışık yağmur ve hafif kar yağışı şeklinde görülecek yağışların cuma gününden itibaren kuvvetli, yer yer yoğun kar şeklinde etkili olmaya devam edeceği tahmin ediliyor" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, pazar gününe kadar kuvvetli kar yağışı tahmini de yapıldı.

AKOM'un hava raporu şöyle:

21 Şubat Cuma: Kuvvetli kar yağışı

22 Şubat Cumartesi: Kuvvetli kar yağışı

23 Şubat Pazar: Kuvvetli kar yağışı

24 Şubat Pazartesi: Parçalı bulutlu ve hafif kar yağışlı

25 Şubat Salı: Parçalı ve çok bulutlu (sabah buzlanma)

26 Şubat Çarşamba: Parçalı bulutlu