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AKOM'dan İstanbul için uyarı: Sıcaklık 5 derece düşecek, gök gürültülü ve kuvvetli yağışa dikkat

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentte hafta sonu aralıklarla gök gürültülü ve kuvvetli yağış beklendiğini açıkladı.

Haber Merkezi
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AKOM'dan İstanbul için uyarı: Sıcaklık 5 derece düşecek, gök gürültülü ve kuvvetli yağışa dikkat
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İBB'den yapılan açıklamada, Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) verilerine göre, kent genelinde yarın sabah sıcaklıkların 5 derece birden düşeceği ifade edildi.

Kentte pazar gününe kadar aralıklarla gök gürültülü ve kuvvetli yağış beklendiği kaydedilen açıklamada, yaşanabilecek olası olumsuz durumlarda "ALO 153" ile iletişime geçilmesi istendi.

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