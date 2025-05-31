  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. CHP'den operasyonlara açıklama: Halkın iradesine yönelik bir saldırıdır
Takip Et

CHP'den operasyonlara açıklama: Halkın iradesine yönelik bir saldırıdır

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeybek, İstanbul merkezli 4 ayrı yolsuzluk soruşturmasına ilişkin açıklama yaptı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
CHP'den operasyonlara açıklama: Halkın iradesine yönelik bir saldırıdır
Takip Et

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, İstanbul merkezli 4 ayrı yolsuzluk soruşturmasına ilişkin, "Utku Caner Çaykara yalnız Avcılar'ın değil, umudun, dayanışmanın ve halkçı belediyenin adıdır. Onu ve yol arkadaşlarımızı hedef alan her saldırı halkın iradesine yönelik bir saldırıdır" dedi.

Zeybek, Avcılar Belediyesi önünde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 32 şüphelinin gözaltına alınmasına ilişkin basın açıklaması yaptı.

Bugünkü operasyonun CHP belediye başkanlarına yönelik operasyon değil, tüm demokratik iradeye karşı yapılmış topyekun bir saldırı olduğunu belirten Zeybek, "Bir yanda halkın oyu ile göreve gelmiş başkanlar, diğer yanda halkın iradesini yok sayan bir zihniyet, bu zihniyet sandığın sonuçlarını içine sindiremeyenlerin milletin tercihine tahammül edemeyenlerin zihniyetidir. Ne İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nu ne de Avcılar'da halkının yüreğine dokunan gençliğin umudu olan Belediye Başkanımız Utku Caner Çaykara'yı sandıkta yenemediler." ifadelerini kullandı.

Zeybek, Türkiye'yi muhalefetsiz bırakacaklarını sananların yanıldığını ifade ederek, "Çünkü bizler susmayacağız çünkü biz buradayız yan yanayız örgütlüyüz ve biz halkız, halkın iradesinden başka hiçbir otoriteyi tanımıyoruz. Utku Caner Çaykara yalnız Avcılar'ın değil, umudun, dayanışmanın ve halkçı belediyenin adıdır. Onu ve yol arkadaşlarımızı hedef alan her saldırı halkın iradesine yönelik bir saldırıdır." diye konuştu.

Zeybek'e CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan da eşlik etti.

İBB'ye yönelik operasyonda CHP'li ilçe belediye başkanları gözaltında! CHP lideri Özel'den tepkiİBB'ye yönelik operasyonda CHP'li ilçe belediye başkanları gözaltında! CHP lideri Özel'den tepkiGündem

 

Gündem
Türkiye kira enflasyonunda OECD ülkeleri arasında lider!
Türkiye kira enflasyonunda OECD ülkeleri arasında lider!
Ev hapsinde olan İSKİ Genel Müdürü hastaneye kaldırıldı
Ev hapsinde olan İSKİ Genel Müdürü hastaneye kaldırıldı
İBB'ye yönelik operasyonda CHP'li ilçe belediye başkanları gözaltında! CHP lideri Özel'den tepki
CHP'li ilçe belediye başkanları gözaltında: Özel'den sert tepki
Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı? Bakan Tekin'den net yanıt
Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı? Bakan Tekin'den net yanıt
Erdoğan: Önce terörsüz Türkiye'ye, ardından terörsüz bölgeye vasıl olacağız
Erdoğan: Önce terörsüz Türkiye'ye, ardından terörsüz bölgeye vasıl olacağız
Marmaray'da çocuklarının yanında babaya dayak: Bir kişi tutuklandı (Video)
Marmaray'da çocuklarının yanında babaya dayak: Bir kişi tutuklandı