Akşener 'Bir savaş ilanı olarak kabul ediyorum' dedi: Varım, buyursunlar

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Uşak İl Başkanlığı'nda gündemle ilgili açıklamalarda bulundu.

Yerel seçimle ilgili iddialar hakkında konuşan Akşener, "Benim bilgim dışında Ankara ve İstanbul için pazarlıklar yapılmış. İlk defa partimize yönelik kurumsal bir operasyon ortaya çıktı dün. Bu diplomasiyi yapan arkadaşın yaptığı diplomasiden haberdar değilim ama diplomasi yapılan kişilerle konuşma yeteneğine sahibim. Nasıl oluyor bu iş? Genel başkanın haberi yok. Belediye meclis üyesi diplomasi yapıyor parti adına... Mesela Ankara'yı paylaşmışlar, İstanbul'u bilmiyorum, isimlerine kadar. Polatlı'ya eski Ankara il başkanımız, GİK üyemiz Yetkin Öztürk gelecekmiş. Ama bunlar CHP'den aday olacakmış, ben öyle anladım konuşmada. Daha ilginci de Gölbaşı'na da Yakup Odabaşı gelecekmiş. Hiçbirinden haberim yok. Bu ne demek biliyor musunuz? Bir siyasi partinin iç işlerine karışmak demektir. Biz bunu 1997'de Doğru Yol Partisi'nde yaşadık. Dolayısıyla ben bu konuda idmanlıyım. Şu an itibariyle bir savaş ilanı olarak kabul ediyorum, varım, buyursunlar." ifadelerini kullandı.