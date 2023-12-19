Bakan Tekin hakkında suç duyurusu

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin hakkında, Meclis'te bakanlığın yaptığı protokollerle ilgili açıklamasından dolayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu.

ADD'nin sosyal medya hesabından paylaşılan başvuru dilekçesinde, "Yasa ve Anayasamızın yasakladığı tarikat ve cemaatleri, sivil toplum örgütleri olduklarını söyleyerek meşrulaştırarak Anayasayı tebdil, tağyir, ilga suçu işleyen, ettiği yemini çiğneyen AKP’li Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin hakkında suç duyurusunda bulunduk. ‘Efendiler ve ey millet, iyi biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar memleketi olamaz. En doğru, en hakiki tarikat, tarikat-ı medeniyedir. Medeniyetin gerektirdiğini yapmak insan olmak için kâfidir." ifadeleri kullanıldı.

Bakan Tekin'in sözleri

Bakan Tekin, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, 2023 yılı itibarıyla geçerli 2 bin 709 tane protokolün bulunduğunu söyledi.

Tekin, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı: "Bu protokollerden bin 167 tanesi resmi kurumlarla, 550 tanesi STK'larla, 986 tanesi ise TEMA'dan Kızılay'a bir sürü STK'yla. Bunların içerisinde sizin 'tarikat, cemaat' dediğiniz, bizim 'STK' dediğimiz yapılarla toplasanız 10 tane protokolümüz vardır. Ben bu protokollerle bize destek olanlara da teşekkür ediyorum. Onlarla protokol yapmaya da devam edeceğiz."