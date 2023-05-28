Akşener: Millet iradesi başımızın tacıdır

Millet İttifakı ortaklarından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tur sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı.

Akşener'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Hayallerimizi gördüklerimizi milletimize sizin kanalınızla ulaştırmaya çalıştık .Bütün basın emekçilerimize teşekkür ediyoruz. Tüm vatandaşlarımıza yürekte teşekkür ediyorum. Bugün demokrasiye sahip çıkan her bir insanımızı oyu bizim için çok kıymetli. Milletimiz her zamanki gibi büyük bir olgunluk içerisinde demokratik hakkını kullandık. Aylardır seçimin gölgesinde kalan birikmiş birçok sorunumuz var.

Bunların en başında ekonomi geliyor. Biz de muhalefet görevini yine aynı ciddiyetle yürüteceğiz kimse merak etmesin. Seçmen bizim için en halis ölçüttür. Millet iradesinin üstünde hiçbir irade yoktur. Milletimize bu seçimlerde söyleyeceğini söyledi. Bize düşen bu mesajı anlamaktır. Kimse umutsuzluğa kapılmasın. Millet iradesi başımızın tacıdır. Kesin olmayan sonuçlara göre yeniden cumhurbaşkanı seçilen Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ediyorum.