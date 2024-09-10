Al Arabiya: Suriye heyeti, Fidan'ın konuşması anons edilince salonu terk etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'ın başkenti Kahire'de 13 yıl sonra ilk kez katıldığı Arap Birliği'nin 162'nci Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nda konuştu.

Gazete Duvar'ın derlediği habere göre Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli haber sitesi Al Arabiya, konuya ilişkin haberinde, Hakan Fidan'ın konuşma yapacağının anons edilmesinin ardından, Dışişleri Bakanı Faysal El Mikdad'ın başkanlığındaki Suriye heyetinin toplantı salonundan ayrıldığını yazdı. Habere göre, Suriye heyeti, Fidan'ın konuşması bittikten sonra salona geri döndü.

Diplomatik kaynaklar: Fidan'ın katılımına itiraz etmediler

Öte yandan, diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Suriye heyetinden bir temsilci, Arap Birliği'nde Hakan Fidan’ın yaptığı konuşmayı takip etti. Bu konuyla ilgili bazı haberleri gördüklerini söyleyen kaynak, "Arap Ligi konsensusla karar alıyor. Kararları bir üye bile engelleyebiliyor. Neticede Türkiye’nin katılımına bir tepkileri olsa, bunu davet sürecinde dile getirirlerdi. Türkiye’nin katılımına itiraz etmediler" diye konuştu.