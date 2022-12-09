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ALES sonuçları açıklandı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının sonuçları açıklandı.

Haber Merkezi
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından (ÖSYM) düzenlenen, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2022-ALES/3) sonuçları açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 20 Kasım'da uygulanan 2022-ALES/3'e ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar sınav sonuçlarına, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.