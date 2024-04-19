ALES/1 sınav giriş belgesi nasıl alınır? ALES sınavı saat kaçta başlayacak? ALES/1 sınavı kaç soru?

ALES/1 sınav giriş belgesi nasıl alınır?



ÖSYM'den yapılan açıklamada; "21 Nisan 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’na (2024-ALES/1) başvuran adayların sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.



Adaylar sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, 04 Nisan 2024 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.’’ denildi.

2024-ALES/1 sınav giriş belgesi için tıklayınız

2024-ALES/1 sınavı saat kaçta başlayacak, kaç saat sürecek?

21 Nisan 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024 ALES 1 sınavı saat 10.15'te başlayacak ve 150 dakika sürecek.

2024-ALES/1 sınavı kaç soru?

Sınavda adaylara sayısal ve sözel testler uygulanacaktır. Sayısal Testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan; Sözel Testi, sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluşacak.

Adaylardan 150 dakika içinde 100 soruya cevap vermeleri istenecek.