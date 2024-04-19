ALES/1 sınav giriş belgesi nasıl alınır? ALES sınavı saat kaçta başlayacak? ALES/1 sınavı kaç soru?
ÖSYM tarafından 21 Nisan 2024 tarihinde 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/1) yapılacak. Sınava girecek adaylar giriş belgelerini nasıl alacaklarını sınavın kaçta başlayacağını ve sınavda kaç soru sorulacağını merak ediyor. Peki, ALES/1 sınav giriş belgesi nasıl alınır? 2024-ALES/1 sınavı saat kaçta başlayacak? ALES/1 sınavı kaç soru? İşte detaylar…
ALES/1 sınav giriş belgesi nasıl alınır?
ÖSYM'den yapılan açıklamada; "21 Nisan 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’na (2024-ALES/1) başvuran adayların sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, 04 Nisan 2024 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.’’ denildi.
2024-ALES/1 sınav giriş belgesi için tıklayınız
2024-ALES/1 sınavı saat kaçta başlayacak, kaç saat sürecek?
21 Nisan 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024 ALES 1 sınavı saat 10.15'te başlayacak ve 150 dakika sürecek.
2024-ALES/1 sınavı kaç soru?
Sınavda adaylara sayısal ve sözel testler uygulanacaktır. Sayısal Testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan; Sözel Testi, sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluşacak.
Adaylardan 150 dakika içinde 100 soruya cevap vermeleri istenecek.