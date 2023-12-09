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Ali Babacan'ın annesi hayatını kaybetti

Geçen ay babasını kaybeden DEVA lideri Ali Babacan’ın annesi Güneri Babacan da vefat etti.

Haber Merkezi
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Ali Babacan'ın annesi hayatını kaybetti
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın annesi Güneri Babacan hayatını kaybetti.

Partinin sosyal medya hesabından, “Genel Başkanımız Ali Babacan'ın kıymetli annesi Güneri Babacan'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Başta Genel Başkanımız olmak üzere, tüm Babacan ailesine başsağlığı diliyoruz.” açıklaması yapıldı.

Ali Babacan’ın 85 yaşındaki babası Hilmi Babacan da 6 Kasım’da hayatını kaybetmişti.