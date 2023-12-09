Ali Babacan'ın annesi hayatını kaybetti
Geçen ay babasını kaybeden DEVA lideri Ali Babacan’ın annesi Güneri Babacan da vefat etti.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın annesi Güneri Babacan hayatını kaybetti.
Partinin sosyal medya hesabından, “Genel Başkanımız Ali Babacan'ın kıymetli annesi Güneri Babacan'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Başta Genel Başkanımız olmak üzere, tüm Babacan ailesine başsağlığı diliyoruz.” açıklaması yapıldı.
Genel Başkanımız Ali Babacan'ın kıymetli annesi Güner Babacan'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz.— DEVA Partisi (@devapartisi) December 9, 2023
Başta Genel Başkanımız olmak üzere, tüm Babacan ailesine başsağlığı diliyoruz. pic.twitter.com/kgyxPAKEvh
Ali Babacan’ın 85 yaşındaki babası Hilmi Babacan da 6 Kasım’da hayatını kaybetmişti.