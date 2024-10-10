Almanya'dan Türkiye'ye Eurofihgter şartı! İşte öne sürülen koşullar

Türkiye'nin, Avrupa'dan talep ettiği 20 adet Eurofighter-Typhoon savaş uçağına Almanya'nın şartlı onay vereceği iddia edildi. Alman RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) yayımladığı haberde, Türkiye'nin hâlâ Eurofighter almak istediğini ancak uçağı üreten İngiltere, İtalya ve İspanya'nın onayına rağmen Almanya'nın buna karşı direndiğini belirtti.

Almanya’nın onay şartı

Haberde, Almanya’nın uçakları satma koşulunun, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Yunanistan’a yönelik sert açıklamalarından ve Ege Adaları üzerindeki toprak iddialarından vazgeçilmesi" olduğu öne sürüldü.

Diğer üç ülke onay vermiş olsa bile, Almanya’nın onayı olmadan bu savaş uçaklarının Türkiye’ye verilmesinin mümkün olmadığı belirtildi.

Yunanistan üstünlüğe sahip oldu

RND, Türkiye’nin S-400 alımının büyük hata olduğunu ve bunların 2019’da teslim edilmesine rağmen paketinin bile açılmadığını da kaydetti.

Bu hata yüzünden Yunanistan’ın son yıllarda Hava Kuvvetleri’ndeki uçakları modernleştirdiği, Ege’de açık bir üstünlüğe sahip olduğu belirtildi. Yazıda, "S-400’ler Türk hava kuvvetlerinin modernleşmesinin önünde bir engel oldu. Yerli üretim Kaan ise, dışarıdan F-35’e çok benziyor ama üretimi, batıdan gelecek motor ve elektronik parçalara bağımlı" denildi.