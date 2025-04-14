Altı milletvekiline ait yeni dokunulmazlık dosyaları Meclis'te
DEM Partili Sabahat Erdoğan Sarıtaş, Tülay Hatimoğulları Oruç, Salihe Aydeniz, Ömer Faruk Gergerlioğlu ile CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ve Bağımsız Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır hakkındaki dokunulmazlık dosyaları Meclis'e sunuldu.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na, altı milletvekili hakkında altı dokunulmazlık dosyası sunuldu.
Meclis Başkanlığınca, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.
Dosyaları Karma Komisyon'a sevk edilen milletvekilleri şöyle:
"DEM Parti Siirt Milletvekili Sabahat Erdoğan Sarıtaş, DEM Parti Eş Genel Başkanı ve Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç, DEM Parti Mardin Milletvekili Salihe Aydeniz, CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Bağımsız Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır ve DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu."