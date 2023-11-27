Anadolujet uçağı Elazığ'a acil iniş yaptı
Ankara-Diyarbakır seferini yapan Anadolujet uçağı, yakıtı kritik seviyenin altına düşünce Elazığ Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı. Uçakta bulunan vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.
İHA
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Ankara-Diyarbakır seferini yapan Anadolujet uçağı, hava şartlarından dolayı Elazığ Havalimanı'na zorunlu iniş gerçekleştirdi. Yolcuların Elazığ’dan karayolu ile Diyarbakır’a gönderildiği olayda yaşanan panik dolu anlar, bir yolcunun cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Görüntülerde yolcuların 'Bismillahirrahmanirrahim' dedikleri, salavat getirdikleri ve "Uçak iniyor" diye bağırdıkları görüldü.