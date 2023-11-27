Anadolujet uçağı Elazığ'a acil iniş yaptı

Ankara-Diyarbakır seferini yapan Anadolujet uçağı, hava şartlarından dolayı Elazığ Havalimanı'na zorunlu iniş gerçekleştirdi. Yolcuların Elazığ’dan karayolu ile Diyarbakır’a gönderildiği olayda yaşanan panik dolu anlar, bir yolcunun cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.



Görüntülerde yolcuların 'Bismillahirrahmanirrahim' dedikleri, salavat getirdikleri ve "Uçak iniyor" diye bağırdıkları görüldü.