Anadolu'nun en iyi işverenleri açıklandı

Great Place To Work, çalışan deneyimi ve iş yeri kültürü konusunda dünya standartlarında uygulamalar gerçekleştiren organizasyonları belirlemek için her yıl yaptığı Trust Index™ anketi sonuçlarını açıkladı. Anket sonuçlarına göre, Anadolu'nun En İyi İşverenleri 2024 listesine giren şirketler, çalışanlarına dünya standartlarında bir iş yeri deneyimi sunuyor ve standart şirketlere kıyasla daha yüksek bir güven kültürüne sahipler.

18 puan daha fazla güven, 17 puan daha sağlıklı bir çalışma ortamı

Araştırma sonuçlarına göre, Anadolu'nun En İyi İşverenleri 2024 listesinde yer alan şirketler, standart şirketlere kıyasla daha yüksek bir güven kültürüne sahip. Güven kültürü de çalışan bağlılığı, motivasyonu ve performansı üzerinde doğrudan etkili olan oldukça önemli bir faktör.

Listedeki şirketler, çalışanlarının %91'i tarafından da fiziksel olarak sağlıklı bir iş yeri olarak değerlendiriliyor.

Açık iletişim ve kapsayıcılık ile güçlü bir iş birliği

Anadolu'nun En İyi İşverenleri, çalışanlarına sundukları açık iletişim ve kapsayıcı ortam ile de fark yaratıyor.

Kapsayıcı bir iş yeri kültürü, farklı bakış açılarının ve yeni fikirlerin önünü açıyor. Listedeki şirketlerin %80'i, çalışanlarının yaş, kıdem, cinsiyet ve görevlerine bakılmaksızın herkesi dahil eden bir ortam yaratarak, zorlu zamanlarda iş birliğini ve başarıyı güçlendiriyor. Standart şirketlerde kapsayıcılığın %61'de kaldığı gözlemleniyor.

Çalışanların %83'ü ise yöneticilerine kolayca ulaşabildiğini ve rahatça konuşabildiğini belirtirken, bu oran standart şirketlerde %65. Bu açık iletişim ortamı, yeni fikirlerin desteklenmesini ve çalışanların kendilerini değerli hissetmelerini sağlıyor.

Toprak: Güven kültürü, performansı artırıyor

Great Place To Work CEO'su Eyüp Toprak, listede yer alan organizasyonları tebrik ederek şunları söyledi: "Great Place To Work® Trust Index™ anketi sonuçları, güven kültürünün organizasyon performansını önemli ölçüde etkilediğini bir kez daha ortaya koydu. Anadolu'nun En İyi İşverenleri, çalışan deneyimi ve güven kültürü stratejilerine odaklanarak, çalışan bağlılığını ve motivasyonunu artırıyor, bu da yüksek performans ve başarıya dönüşüyor, rekabet avantajı getiriyor. Anadolu'nun En İyi İşverenleri 2024 listesindeki şirketleri tebrik ediyor, tüm şirketleri çalışan odaklı bir yaklaşım benimsemeye ve Great Place To Work® sertifikası almaya davet ediyoruz."

Great Place To Work Anadolu'nun En İyi İşverenleri 2024 listesi şöyle:

Küçük Ölçekli Firmalar

Miorec İnsan Kaynakları A.Ş.

Davinci Enerji

Resisco

Pharminal İlaç

Endeksa

Orta ve Büyük Ölçekli Firmalar

Beştepe Koleji

Mobiliz

Limak Çimento

Numesys İleri Mühendislik A.Ş.

Divan Gaziantep

Rönesans Holding

Votorantim Cimentos