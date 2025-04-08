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Kapıkule Sınır Kapısı'nda rüşvet operasyonu: 38 gümrük memuru gözaltına alındı

Kapıkule Sınır Kapısı'nda rüşvet operasyonunda 38 gümrük memuru gözaltına alındı. Rüşvet verdikleri iddia edilen 350 şüpheli hakkında yakalama emri çıkarıldı.

Haber Merkezi
AA
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Kapıkule Sınır Kapısı'nda rüşvet operasyonu: 38 gümrük memuru gözaltına alındı
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Kapıkule Gümrük Kapısı'nda görevli bazı gümrük muhafaza memurlarının, Türkiye'ye giriş ve çıkış yapan kişilerden rüşvet aldıkları tespit edildi. Bunun üzerine peronlara gizli kameralar yerleştirildi.

Cumhuriyet Savcılığı'nca yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, 38 gümrük muhafaza memuruna ait adreslerde eş zamanlı arama gerçekleştirildi. Düzenlenen operasyonda 38 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 14 bin 600 Dolar, 21 bin 325 Euro ve 89 bin 800 TL ele geçirildi.

350 kişi için yakalama emri 

Ayrıca rüşvet verdikleri iddia edilen 350 şüpheli için yakalama emri çıkarıldı. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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