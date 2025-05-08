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Bakan Tunç: Demokrasi olmayan ülkelerin Türkiye'den üstün gösterilmesi inandırıcı değil

Adalet Bakanı Tunç, "Objektif kriterlere dayanmayan ve serbest seçimlerin bile yapılmadığı, demokrasisi olmayan ülkelerin, Türkiye'nin üstünde hukuk güvenliğinde gösterilmesinin hiçbir inandırıcılığı olamaz" ifadelerini kullandı

Haber Merkezi
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Bakan Tunç: Demokrasi olmayan ülkelerin Türkiye'den üstün gösterilmesi inandırıcı değil
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, objektif ölçütlere dayanmayan ve serbest seçimlerin dahi yapılmadığı, demokratik olmayan ülkelerin Türkiye'den daha üst sırada gösterilmesinin hukuk güvenliği açısından inandırıcı olmadığını söyledi.

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