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Dokuz günlük bayram tatilinde trafik kazalarında 74 kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Yerlikaya, dokuz günlük bayram tatilinde meydana gelen trafik kazalarında 74 kişinin hayatını kaybettiğini ve 10 bin 199 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Haber Merkezi
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Dokuz günlük bayram tatilinde trafik kazalarında 74 kişi hayatını kaybetti
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da bayram tatilindeki trafik kazalarına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Yerlikaya, "Bu yılki Ramazan Bayramı tatilinde ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası yüzde 4,6 azaldı. Bu kazalarda 74 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetti" dedi.

Bakan Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde; 

"Bayramlar; sevdiklerimize kavuştuğumuz, onlarla hasret giderdiğimiz, kardeşliğin ve paylaşmanın zirveye çıktığı mübarek günlerdir.

İçişleri Bakanlığı olarak, biz de; bu anlamlı günlerin, tek bir hanede dahi, acıya dönüşmemesi için, ‘'Yolun sonu bayram olsun’ diyerek; seferber olduk!

25 Mart tarihinde; Ramazan Bayramı tatiline yönelik, trafik tedbirlerinin alınması; Bayramın huzur ve güven içinde geçmesi için;
81 il Valiliğimize, 'Trafik Tedbirleri’ni içeren genelgemizi gönderdik.

26 Mart-8 Nisan tarihleri arasında, 14 gün boyunca, trafik güvenliğini en üst seviyeye taşıdık.

Amacımız çok netti: 'Tek bir canımızı dahi, trafik kazasında kaybetmeyelim!' Bu hedef doğrultusunda; 69 bin 11 polis ve jandarma personelimiz, Ülkemizin dört bir yanında, trafik denetimlerini yapmak üzere, görev başındaydılar... Bu süre zarfında; 468 ortalama hız tespit sistemiyle, 19 bin 326 km’lik yolu denetledik.

Otobüs kazalarını önlemek adına, ek önlemler de aldık. 720 personelimiz; sivil yolcu gibi otobüslere binerek, Sürücüleri, yolculuk sırasında denetlediler.

1.271 radar aracıyla, hız kontrollerimizi artırdık. Drone ve helikopterlerle, 3 bin 81 saat havadan denetim yaptık.

Geçen yılki Ramazan Bayramı tatiline göre: Denetim sayımızı %30,6 artırdık. Ve toplamda da 4 milyon 957 bin 939 aracı denetledik. Bu denetimlerimiz sonrasında: 593 bin 654 sürücüye cezai işlem uygulandı. 48 bin 21 araç, ‘eksiklikleri giderilinceye kadar’ trafikten men edildi. 7 bin 720 sürücünün ise ehliyetine el konuldu.

Kaza sayısında yüzde 4,6'lık düşüş oldu. Bayram tatilinde kazalarda 74 kişi hayatını kaybetti. 6 bin 268 trafik kazası meydana geldi. Pendik gişelerindeki kazanların nedeni aşırı hız."

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