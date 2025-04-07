Pendik gişelerde ikinci korkunç kaza! Ticari araç TIR'ın altına girdi: 1 ölü!
İstanbul’un Pendik ilçesinde, Kuzey Marmara Otoyolu’nun Ankara yönünde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç, önünde seyreden TIR’a arkadan çarptı. Kazada bir kişi hayatını kaybetti.
İstanbul’un Pendik ilçesinde, Kuzey Marmara Otoyolu’nun Ankara istikametinde seyreden hafif ticari araç, Mecidiye gişeleri mevkiinde ödeme yapan bir TIR’a arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle araç TIR’ın altına girdi. Feci kazada 1 kişi yaşamını yitirdi.
Aynı yerde ikinci ölümlü kaza
Kuzey Marmara Otoyolu'nun İstanbul Pendik mevkisi Kurnaköy Gişeleri Ankara istikametinde, 5 Nisan'da saat 10.00 sıralarında gişelerde bulunan TIR'a arkadan gelen otomobil çarpmıştı. Kazada üçü kadın dört kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı.