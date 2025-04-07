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Pendik gişelerde ikinci korkunç kaza! Ticari araç TIR'ın altına girdi: 1 ölü!

İstanbul’un Pendik ilçesinde, Kuzey Marmara Otoyolu’nun Ankara yönünde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç, önünde seyreden TIR’a arkadan çarptı. Kazada bir kişi hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
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Pendik gişelerde ikinci korkunç kaza! Ticari araç TIR'ın altına girdi: 1 ölü!
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İstanbul’un Pendik ilçesinde, Kuzey Marmara Otoyolu’nun Ankara istikametinde seyreden hafif ticari araç, Mecidiye gişeleri mevkiinde ödeme yapan bir TIR’a arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle araç TIR’ın altına girdi. Feci kazada 1 kişi yaşamını yitirdi.

 

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Kuzey Marmara Otoyolu'nun İstanbul Pendik mevkisi Kurnaköy Gişeleri Ankara istikametinde, 5 Nisan'da saat 10.00 sıralarında gişelerde bulunan TIR'a arkadan gelen otomobil çarpmıştı. Kazada üçü kadın dört kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı.

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