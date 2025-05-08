Türkiye'de en çok hangi sosyal medya platformu kullanılıyor?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, We are Social ve Meltwater tarafından hazırlanan Dijital 2025 Türkiye Raporu'nda yer alan sosyal medya kullanım verilerini değerlendirdi. Söz konusu rapora göre Türkiye'de internet kullanan kişi sayısının 77,3 milyon olduğunu söyleyen Bakan Uraloğlu, sosyal medya kullanıcılarının son bir yılda yüzde 1,7 artarak 58,5 milyona ulaştığını ifade etti.

Günde ortalama 2 saat 43 dakika sosyal medyada geçiyor

Bakan Uraloğlu, toplam sosyal medya kullanıcıları içerisinde kadınların oranının yüzde 46,6 olduğunu belirterek erkek kullanıcıların oranının ise yüzde 53,4 olduğunu belirtti. Uraloğlu, internet kullanıcılarının günlük ortalama 7 saat 13 dakikayı internette geçirdiğini de söyleyerek "Her gün ortalama 2 saat 43 dakikayı sosyal medyada geçiriyor, aylık ortalama 7,6 sosyal medya platformu kullanıyoruz." dedi.

En çok arkadaş ve aileler takip ediliyor

Bakan Uraloğlu, kullanıcıların sosyal medya hesaplarından en çok arkadaşlar, aileler ve tanıdıklarını takip ettiğini belirterek bunu satın alınan markaların hesapları ile kullanıcıların satın almak istediği markaların hesaplarının takip ettiğini ifade etti. Uraloğlu, "Sosyal medya kullanıcıları en çok haber hikayelerini okumak, arkadaşlar ve aile iletişim kurmak ve boş zaman doldurmak için platformları kullanıyor." açıklamasında bulundu.

Instagram'ı kullanan kişi sayısı 58,4 milyona ulaştı

Uraloğlu, Türkiye'de en çok kullanıcısı olan platformun 58,4 milyon kişi ile Instagram olduğunu belirterek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Instagram'ın ardından 57,5 milyon kişi ile YouTube, 40,2 milyon kişi ile TikTok geliyor. Facebook'un kullanıcı sayısı 34,8 milyon kişiyken X platformunu 19,7 milyon kişi kullanıyor. 2024 yılına göre ise Instagram'ın kullanıcı sayısı yüzde 8,5 artarken, TikTok'un yüzde 2,9, Facebook'un yüzde 1,3, X'in yüzde 1 arttı. YouTube'un kullanıcı sayısında ise yüzdesel bir değişiklik olmadı."

32 saat 36 dakika ile en çok Instagram'da zaman geçiriliyor

Bakan Uraloğlu, kullanıcıların platformlar özelinde aylık ortalama geçirdiği süreler hakkında da açıklamada bulundu. Uraloğlu, "İnternet kullanıcıları ayda ortalama 32 saat 36 dakika ile en çok Instagram'da zaman geçiriyor. Bu süre TikTok'ta 26 saat 26 dakikayken, YouTube'da geçirilen aylık ortalama süre 23 saat 31 dakika. Facebook'ta geçirilen süre ise 9 saat 45 dakika, X'te ise 5 saat 4 dakika" dedi.