Dilan ve Engin Polat’ın kara para aklama davası: Gizli tanık krizi çıktı

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma yönetme", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet' suçlarından Dilan Polat ve eşi Engin Polat ile Sıla Doğu’nun da aralarında bulunduğu 28 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

Davanın 3. duruşması Kartal'daki Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı. Duruşmaya, sanık Dilan Polat katılmazken, eşi Engin Polat, muhasebeci Ahmet Gün, baba Sezgin Polat ve kara kutu olarak bilinen Mustafa Özalp mahkemeye geldi.

Polatlar davasında ‘gizli tanık’ krizi

Davayı izleyen gazeteci Emrullah Erdinç, mahkeme ile ilgili dikkat çeken bir gelişmeyi paylaştı. Erdinç, “Polatlar davasında bugün gizli tanığın dinlenmesi planlanıyordu. Ancak gizli tanığın Bakırköy Adliyesi’nde dinleneceğine dair bilginin UYAP sistemine yüklenmesi ve bu bilginin avukatlar tarafından görülmesi, kimliğinin deşifre olma riskini doğurdu. Bu nedenle mahkeme, gizli tanığın bugünkü duruşmada dinlenmemesine karar verdi. Dilan Polat ve Sıla Doğu bugünkü duruşmaya katılmadı” dedi.

Davada, bugün bir önceki duruşmada dinlenen tanık Aygün Yıldırım tekrar duruşma salonuna getirildi. Önceki duruşma kaydındaki teknik aksaklık nedeniyle, başka bir dosyadan tutuklu bulunan Aygün Yıldırım yeniden dinlendi.

Engin Polat: Şirketlerimizi geri almak istiyoruz

Sanık kürsüsüne taleplerini dile getirmek için Engin Polat geldi. Talep olarak, “Onlarca şubemiz kapandı, insanlar batıyor, bu vebal ağır. Kayyumluk kalsın, şirketlerimizi geri almak istiyoruz” dedi.

Ne olmuştu?

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım 2023 ve devamında düzenlenen operasyonlarda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında Dilan Polat, Engin Polat ve Sinem Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 16'sı tutuklanmış, hakimlik, 27 şirkete kayyum atanmasına hükmetmişti.

Sulh Ceza Hakimliği, 14 Haziran'daki aylık tutukluluk incelemesinde, Dilan Polat'ın kardeşleri Can ve Sinem Sıla Doğu ile Can Polat, Gökay Bekar, Halit Polat, Harun Abak, Metin Yılmaz, Mustafa Özalp, Nilgün Yılmaz, Uğurcan Ayyıldız ve Zekai Tepe'nin adli kontrol hükümleri uygulanıp tahliye edilmesine hükmetmişti.

Dilan Polat'ın avukatı Sevinç Horoz, 19 Ağustos'ta Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesine tutukluluğa itiraz dilekçesi sunmuştu. Bu kapsamda Dilan Polat'ın tahliyesine karar verilmişti. 6 Eylül tarihindeki duruşmada da Engin Polat ve tutuklu 3 sanık tahliye edilmişti.