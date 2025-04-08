Kahvehane kültürü öldü! Bir bardak çayın fiyatı 100 TL'yi geçti

Türkiye’nin milli içeceği çay, artan maliyetler nedeniyle el yakıyor. Kuru çay fiyatındaki artış küçük esnafı zorlarken, popüler semtlerde bir bardak çayın fiyatı 100 TL’yi geçti.

Kahvehane ve pastane fiyatı arasındaki makas açılıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı ise yaş çay alım fiyatını 17 lira, üreticilere verilen destekleme bedelinin ise 2 lira olarak belirlendiğini duyurdu. Marketlerde ise çayın kilosu ortalama 250-350 TL arasında değişiyor. Artan fiyatlar sonrası kahvehanelerde bir bardak çay 10-15 TL arasında satılırken, İstanbul'un kalbur üstü sayılan semtlerinde ise fiyatlar 100-120 TL'ye dayandı.

Emekli artık kahvehaneye gitmiyor

Avcılar'daki kahvehane işletmecisi Hasan Beyci Haber Global’den Sibel Gülersöyler’e konuştu. Beyci, emeklilere zam yapılırsa kahvehaneye gelebileceklerini belirterek, "Kahvehane kültürü öldü" diyor.

Esnaf artan maliyetlerden şikayetçi

Mecidiyeköy'de kahvehanecilik yapan Murat Sarı ise "Marketlerde çayın kilosu ortalama 250 TL. Kira, elektrik, su, kira, çay, şeker derken masraflarla baş edemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Neden fiyat farkı yüksek?

Ankara Kahveciler Esnaf Odası Başkanı İsa Güven, resmi çay fiyatlarının çay ocaklarında 15, kahvelerde 20, oyun salonlarında ise 30 TL olduğu bilgisini paylaştı. "Piyasada neden bu fiyatların 3-4 katı çay satılıyor?" şeklindeki sorumuzu da yanıtlayan Güven, "Yüksek fiyatlı satanlara yaptırım uygulanamıyor çünkü serbest piyasa sistemi var. Bu sistemin kaldırılması gerekiyor" dedi.

“Kahvehane kültürü öldü”

Kahve kültürünün öldüğünü üzülerek anlatan Güven, "Yüzde 100'e varan kira artışları yaşandı ve kira stopajları da esnafın belini büküyor. Bir eleman çalıştırsa kahveci bunun maliyeti neredeyse 40 bin TL. Çayların da eski kalitesi kalmadı. Eskiden bir kilo çaydan 400 bardak çay çıkardı şimdi 300 zor çıkıyor" diyerek açıklamalarını noktaladı.

Kentsel dönüşüm kira maliyetini artırıyor

İstanbul Kahveciler Esnaf Odası Başkanı Serdar Erşahin ise İstanbul'daki kıraathanelerde en yüksek çay fiyatının 30 TL olduğunu ancak serbest piyasa nedeniyle fiyatlar arasında farklar olabileceğini dile getirdi. "Lüks muhitlerde maalesef bu rakamlara çay satılamıyor, giderler daha yüksek olabiliyor" diyen Erşahin, şöyle devam etti: "İnsanlar kahvehanelerde daha kaliteli çay içebilecekken, zincir firmalar piyasayı ele geçirmiş durumda. Ayrıca, kentsel dönüşümle birlikte de kahveci esnafı gidiyor ancak geri gelemiyor. Eskiden kahve olan yerlerin çoğu artık yıkıldı ve esnafları da yüksek maliyetler nedeniyle geri dönemedi."

Türkiye’de 700 bin kahvehane var

Türkiye'de resmi kayıtlara göre yaklaşık 700 bin kahvehane bulunuyor. Bu sayı, neredeyse her 120 kişiye bir kahvehane düştüğünü gösteriyor. İstanbul’da 34 bin, Ankara’da 21 bin ve İzmir’de 7 bin kahvehane yer alıyor. Bu rakamlar, özellikle büyükşehirlerde kahvehane kültürünün ne kadar yaygın olduğunu ortaya koyuyor. 2010 yılında kişi başı ortalama kahve tüketimi 300 gram civarındayken, bu oran 2023 itibarıyla yaklaşık 1.2 kilograma ulaştı. Üçüncü dalga kahvecilik akımıyla birlikte, Türkiye’deki butik ve zincir kahve dükkanlarının sayısı 10 bini aştı. Y kuşağının yüzde 72’si ve Z kuşağının yüzde 85’i haftada en az bir kez dışarıda kahve içtiğini belirtiyor. 2024 verilerine göre Türkiye’de kahve pazarı yıllık yaklaşık 2.3 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaştı.