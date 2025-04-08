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Yunanistan medyası grevde: TV'ler haber yapmayacak, gazeteler çıkmayacak

Yunanistan'da basın mensupları daha iyi ekonomik koşullar için iş bırakıyor. Basın Çalışanları Birliği'nin (ESHEA) çağrısıyla tüm basın mensupları, 24 saatlik greve gitti. Radyo ve televizyonlardaki haber bültenleri iptal edilirken internet siteleri de haber güncellemelerini durdurdu.

Haber Merkezi
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Yunanistan medyası grevde: TV'ler haber yapmayacak, gazeteler çıkmayacak
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Yunanistan'da basın mensupları iş bırakıyor.  Basın çalışanların toplu iş sözleşmelerinin yenilenmesi ve daha iyi ekonomik koşullar sağlanması için başlatılan grev kapsamında, ülkedeki haber akışını 1 günlüğüne durduruldu.

Basın çalışanları taleplerini iletti

Basın mensupları yaptıkları ortak açıklamada, toplu iş sözleşmelerinin yenilenmesi için müzakerelerin başlatılması, basında en düşük işe başlangıç maaşının 1250 euro olması, ücretlere en az yüzde 10 zam yapılması, şehir dışı görevlendirilme harcırahların artırılması, doğal afet haberlerinde günlük ekstra 250 euro ödeme yapılması gibi taleplerini dile getirdi. 

TV'ler haber yapmayacak, gazeteler çıkmayacak

Radyo ve televizyonlardaki haber bültenleri iptal edilirken internet siteleri de haber güncellemelerini durdurdu.

Grev dolayısıyla ülkede yarın gazeteler çıkmayacak.

Yerel saatle 05.00'te başlayan grev, yarın 05.00'te sona erecek.

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