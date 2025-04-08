CHP'nin İstanbul mitinginin adresi ve saati belli oldu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda yaptığı konuşmada, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto etmek amacıyla her çarşamba İstanbul'un bir ilçedesinde gösteri düzenleyeceklerini açıklamıştı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, o ilçelerden ilkinin Şişli olduğunu duyurdu.

Milletimiz, iradesine ve helal oylarıyla seçtiği başkanlarına sahip çıkıyor.



Genel Başkanımız Sn. Özgür Özel ile Şişli’deyiz.



Ya hep beraber ya hiçbirimiz!



🗓️9 Nisan Çarşamba

🕐20.30

📍Şişli Belediyesi Önü pic.twitter.com/Ii7lsTeVWN — Özgür Çelik (@ozgurcelikchp) April 8, 2025

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimiz, iradesine ve helal oylarıyla seçtiği başkanlarına sahip çıkıyor. Genel Başkanımız Sn. Özgür Özel ile Şişli’deyiz. Ya hep beraber ya hiçbirimiz" ifadelerini kullandı.

Çelik, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" sloganıyla düzenlenen protesto mitinginin 9 Nisan Çarşamba akşamı saat 20:30'da Şişli Belediyesi önünde yapılacağı bilgisini paylaştı.

"19 Mayıs'ta İzmir'deyiz"

Özel kurultayda partisinin miting takvimini açıklayarak şunları paylaşmıştı:

"İmza kampanyasında 7 milyona ulaştık. Pazar günü Samsun'dayız. Samsun'la başlıyoruz. 19 Mayıs'ta İzmir'de, İzmir tarihinin en büyük mitingiyle... Her çarşamba, İstanbul'un bir ilçesinde gece mitingi..."