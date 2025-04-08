  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. CHP'nin İstanbul mitinginin adresi ve saati belli oldu
Takip Et

CHP'nin İstanbul mitinginin adresi ve saati belli oldu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in duyurduğu "her çarşamba günü İstanbul'un bir ilçesinde miting" kararı doğrultusunda, ilk miting 9 Nisan Çarşamba Şişli'de yapılacak. "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" sloganıyla düzenlenecek mitinge CHP lideri Özel de katılacak.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
CHP'nin İstanbul mitinginin adresi ve saati belli oldu
Takip Et

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda yaptığı konuşmada, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto etmek amacıyla her çarşamba İstanbul'un bir ilçedesinde gösteri düzenleyeceklerini açıklamıştı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, o ilçelerden ilkinin Şişli olduğunu duyurdu.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimiz, iradesine ve helal oylarıyla seçtiği başkanlarına sahip çıkıyor. Genel Başkanımız Sn. Özgür Özel ile Şişli’deyiz. Ya hep beraber ya hiçbirimiz" ifadelerini kullandı. 

Çelik, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" sloganıyla düzenlenen protesto mitinginin 9 Nisan Çarşamba akşamı saat 20:30'da Şişli Belediyesi önünde yapılacağı bilgisini paylaştı. 

"19 Mayıs'ta İzmir'deyiz"

Özel kurultayda partisinin miting takvimini açıklayarak şunları paylaşmıştı:

"İmza kampanyasında 7 milyona ulaştık. Pazar günü Samsun'dayız. Samsun'la başlıyoruz. 19 Mayıs'ta İzmir'de, İzmir tarihinin en büyük mitingiyle... Her çarşamba, İstanbul'un bir ilçesinde gece mitingi..."

Şişli'de Kent Lokantası açıldı | Resul Emrah Şahan: Bugün yemek ücretlerini başkanlık maaşımdan ödedimŞişli'de Kent Lokantası açıldı | Resul Emrah Şahan: Bugün yemek ücretlerini başkanlık maaşımdan ödedimGündem
Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı seçildiÖzgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı seçildiGündem
Bahçeli 68 gün sonra bugün Meclis'te konuşacak mı?Bahçeli 68 gün sonra bugün Meclis'te konuşacak mı?Gündem
Gündem
İGDAŞ Genel Müdürü istifa etti
İGDAŞ Genel Müdürü istifa etti
Bakanlıktan 81 İl için genelge! Afet ve Acil Durumlara Hazırlık talimatı verildi
Bakanlıktan 81 İl için genelge! Afet ve Acil Durumlara Hazırlık talimatı verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e 500 bin TL'lik tazminat davası
Erdoğan'dan Özel'e 500 bin TL'lik tazminat davası
Kapıkule Sınır Kapısı'nda rüşvet operasyonu: 38 gümrük memuru gözaltına alındı
Kapıkule Sınır Kapısı'nda rüşvet operasyonu: 38 gümrük memuru gözaltına alındı
Dilan ve Engin Polat’ın kara para aklama davası: Gizli tanık krizi çıktı
Dilan ve Engin Polat’ın kara para aklama davası: Gizli tanık krizi çıktı
Dokuz günlük bayram tatilinde trafik kazalarında 74 kişi hayatını kaybetti
Bayram tatilindeki trafik kazalarında 74 kişi hayatını kaybetti