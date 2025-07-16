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Ankara Keçiören'de belediye otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Ankara'nın Keçiören ilçesinde belediye otobüsü kaza yaptı. Trafik kazasında ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.

Haber Merkezi
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Ankara Keçiören'de belediye otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var
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Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir EGO otobüsü kaza yaptı. Kazada çok sayıda yaralı olduğu belirtildi.

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınlarında seyir halindeki bir EGO otobüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle önündeki hafif ticari araca çarptı.

Kazada 20 kişi yaralandı

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan hafif ticari araç, önünde seyreden iki otomobile çarparak durabildi. EGO otobüsü ise yoldan çıkarak üst geçidin beton bariyerine çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

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