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Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi

Sağlık sorunları yaşayan tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Haber Merkezi
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Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi
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İki kez kanser tedavisi gören, cezaevi sürecinde 18 kilo kaybeden ve boynunda kitle tespit edilen tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, geçtiğimiz hafta geçirdiği anjiyonun ardından yeniden cezaevine konulmuştu. Sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine Çalık, Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.

Çalık'ın avukatı Melih Koçhan açıklama yaptı

Çalık'ın avukatı Melih Koçhan, "Müvekkilimiz Sayın Mehmet Murat Çalık’ın Adli Tıp Kurumu’na sevki gerçekleşmiştir. Şu anda avukatları olarak Adli Tıp Kurumu’na intikal halindeyiz. Bilindiği üzere, İzmir Katip Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından hazırlanan sağlık kurulu raporunda, müvekkilimizin cezaevi koşullarında kalmasının uygun olmadığı açıkça belirtilmiştir. Adli Tıp Kurumu’nun da bu rapor doğrultusunda değerlendirme yaparak, müvekkilin mevcut sağlık durumu itibarıyla cezaevi koşullarına uygun olmadığını tespit edeceğine ve bu durumu onaylayacağına inancımız tamdır." açıklamasını yaptı.

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