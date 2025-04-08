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Bakanlıktan 81 İl için genelge! Afet ve Acil Durumlara Hazırlık talimatı verildi

İçişleri Bakanlığı, "Hidro-Meteorolojik ve Jeolojik Kökenli Olayların Sebep Olduğu Afet ve Acil Durumlara İlişkin Hazırlık Çalışmaları" konulu bir genelge yayımladı. Bakanlığın 81 İl Valiliğine gönderdiği genelgede, Afet ve Acil Durumlara Hazırlık talimatı verilirken, afet duyarlılık ve tehlike haritalarının değerlendirilmesi istendi.

Haber Merkezi
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Bakanlıktan 81 İl için genelge! Afet ve Acil Durumlara Hazırlık talimatı verildi
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya imzasıyla valiliklere gönderilen genelgede, Türkiye'de mevsim geçişleri ve iklim koşullarına bağlı olarak sel, su baskını, taşkın, heyelan, çamur ve moloz akması, kaya düşmesi, çığ gibi olayların sıkça yaşandığı belirtildi.

 81 İl Valiliğine gönderildi

Genelgede, bu tür olayların afete dönüşmemesi için önceden hazırlık yapılmasının ve risk azaltma çalışmalarının hayati öneme sahip olduğu vurgulandı.

Genelgeyle valiliklere, hidro-meteorolojik ve jeolojik kökenli olayların sebep olduğu afet ve acil durumlara karşı çeşitli tedbirlerin alınması talimatı verildi.

Afet duyarlılık ve tehlike haritaları değerlendirilecek

Bu çerçevede, valiliklerin ilgili tüm paydaşların katılımıyla uygun görülecek periyotlarda toplantılar düzenlemesi, meteorolojik veriler ile taşkın, heyelan, kaya düşmesi ve çığ gibi afetlere ilişkin duyarlılık ve tehlike haritalarının değerlendirilmesi istendi.

Genelgede, afet etüt raporları, afete maruz bölge bilgileri ve imara esas raporların da göz önünde bulundurulması talep edildi.

24 saat esasına dayalı vardiyalı çalışma sistemi

AFAD'ın Afet Risk Azaltma Sistemi (ARAS) üzerinden üretilen tehlike ve duyarlılık haritalarından faydalanılması gerektiği vurgulanan genelgede, taşkın tahmin ve erken uyarı sistemlerinin aktif şekilde kullanılması gerektiği ifade edildi.

Vatandaşların sel, su baskını, taşkın, heyelan, çığ ve benzeri olaylar öncesi, sırası ve sonrasında nasıl davranmaları gerektiği konusunda bilgilendirilmesi, kritik tesisler ile altyapıların bulunduğu bölgelerde afet risk değerlendirmesi yapılması ve gerekli önlemlerin alınması talep edildi.

Genelgede ayrıca, taşkın tahliye prosedürlerinin belirlenmesi gerektiği kaydedildi. Meteorolojik uyarı durumlarında, acil müdahale ekiplerinin teyakkuz haline geçirilmesi gerektiği belirtildi.

Bu kapsamda, 24 saat esasına dayalı vardiyalı çalışma sisteminin de uygulanması gerektiği bildirildi.

Genelgede, "olmadan önle" anlayışı doğrultusunda devletin tüm kurumlarının tam koordinasyon halinde ve hep birlikte çalışmaya devam ettiği de vurgulandı.

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