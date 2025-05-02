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İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa: Gerçekler er ya da geç ortaya çıkacaktır

İBB’ye yönelik ikinci dalga operasyonda gözaltına alındıktan sonra ev hapsi kararıyla serbest bırakılan İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, yayımladığı mesajla kendisine destek verenlere teşekkür etti. Gözaltı sürecinde yaşadıklarını paylaşan Başa, “Gerçekler er ya da geç ortaya çıkacaktır” ifadelerine yer verdi.

Haber Merkezi
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İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa: Gerçekler er ya da geç ortaya çıkacaktır
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İBB'ye yönelik ikinci dalga operasyonunda gözaltına alınan ve hakimlikçe ev hapsi kararıyla serbest bırakılan İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) Genel Müdürü Doç. Dr. Şafak Başa, operasyon sürecinde kendisine destek olan ve aralarında CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu olmak üzere çok sayıda kişiye sosyal medya hesabından paylaştığı yazıda teşekkürlerini iletti.

Başa, hakkında ev hapsi kararı verilen 4 kişi arasında yer almıştı. Gözaltına alınanlardan 30 isim adli kontrolle serbest bırakılmış, 18 isim ise tutuklanmıştı.

"Gerçekler er ya da geç ortaya çıkacaktır"

Başa'nın mesajı şöyle:

"Bana ve arkadaşlarıma yapılan asılsız suçlamalar nedeniyle yaşadığım gözaltı sürecinde sürekli olarak yanımda olan aileme, dayanışma gösteren tüm dostlarıma, süreci yakından takip eden ve geçmiş olsun dileklerini ileten CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e, Büyükşehir Belediye Başkanım Sayın Ekrem İmamoğlu ile Başkan Vekilimiz Sayın Nuri Aslan’a, İBB ve İSKİ yönetici ve çalışanlarına, milletvekili ve belediye başkanlarımıza, çeşitli mecralardan destek açıklaması yapan İstanbul Tabip Odası başta olmak üzere sivil toplum kuruluşlarına, bilim insanlarına, hukukçulara, olayın doğrusunu anlatmak için çaba gösteren gazeteci ve yorumculara, ülkemizin dört bir yanından destek mesajı gönderen güzel kalpli hemşerilerime ve bilhassa destek kampanyaları düzenleyen genç kardeşlerime sonsuz teşekkür ediyorum.

Gönderilen destek mesajlarını gözlerim yaşararak okudum. İnancım odur ki gerçekler er ya da geç ortaya çıkacaktır. Ev hapsinde olsam da kadim şehir İstanbul ve ülkemin güzel insanları için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğim."

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