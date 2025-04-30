Ekrem İmamoğlu, çalışma arkadaşlarına seslendi: İnanın, birlikte tarih yazacağız!

23 Mart'tan bu yana Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, İBB operasyonlarına ilişkin açıklama yaptı.

Gözaltına alınan, tutuklanan, hapse atılan, ailesi hırpalanan, onurlu, vatansever çalışma arkadaşlarım; sizlerle birlikte tüm ülkeye hizmet edeceğimiz günler yakındır.



İnanın, birlikte tarih yazacağız!



Bu kötülüğün kaynağı olan bir avuç muhterise sesleniyorum; milletimize ve… — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) April 30, 2025

Sosyal medya hesabından "Kötü aklınız, beceriksiz yönetiminiz, yalanlarınız yakında son bulacak" diyen İmamoğlu'nun paylaşımı şöyle:

"Gözaltına alınan, tutuklanan, hapse atılan, ailesi hırpalanan, onurlu, vatansever çalışma arkadaşlarım; sizlerle birlikte tüm ülkeye hizmet edeceğimiz günler yakındır. İnanın, birlikte tarih yazacağız! Bu kötülüğün kaynağı olan bir avuç muhterise sesleniyorum; milletimize ve devletimize ihanet anlamına gelen bu uygulamalarınıza karşı güçlüyüz ve dimdik ayaktayız.

Sizi çatlatacak kadar inançlı, kararlı ve cesuruz. Bu duygu, bu inanç, bu kararlılık sizi silip süpürecek. Kötü aklınız, beceriksiz yönetiminiz, yalanlarınız yakında son bulacak. Bu ülke size demokrasiyi tekrar hatırlatacak. Milletçe; ülkemize bolluk, bereket, refah, adalet getireceğimiz günler başlayacak. Millet Büyüktür!"