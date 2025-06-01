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Anahtar Parti lideri Ağıralioğlu'ndan "Turşu mu kuracağız?" çıkışı

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, 30 yıldır memleket için mücadele ettiğini belirterek “Memlekette bu kadar dert varken parti kurmayacağız da turşu mu kuracağız?” dedi.

Haber Merkezi
AA
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Anahtar Parti lideri Ağıralioğlu'ndan "Turşu mu kuracağız?" çıkışı
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Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde organize edilen "Halk Buluşmaları" programında konuşan Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, siyaseti bayrak yarışı olarak görerek, daha önce yapılan yanlışların olmadığı bir ülke hayali ile partiyi kurduklarını söyledi.

Ağıralioğlu, Anahtar Parti'nin, devlete itibar, millete huzur, siyasete güven, devlet kurumlarına kapasite, yetişmiş evlatlara imkan ve memleketin bilenlerine bildikleri işi yapabilecekleri fırsat olduğunu belirtti.

Kendisinin 30 senedir memleket kürsülerinde olduğunu anlatan Ağıralioğlu, "30 senedir memleket için kurduğumuz hayallerin gerçekleşmesi için alın teri döküyorum. 'Dün öyle dedim, bugün böyle dedim.' diyecek sözüm yoktur. Memleketin sevmediği, devletin hasım bellediği, milletin hiçbir zaman hoşnut olmadığı hiç bir münasebetsiz işin içinde olmadım." diye konuştu.

Anahtar Parti'nin devlete itibar, millete huzur, siyasete güven, kurumlara kapasite, gençlere imkan, memleketin bilenlerine ise bildiğini yapabilecek fırsat sunmak için kurulduğunu belirten Ağıralioğlu "Memlekette bu kadar dert varken parti kurmayacağız da turşu mu kuracağız?" dedi.

Programın ardından esnaf ziyareti yapan Ağıralioğlu, daha sonra partisinin il başkanlığı binasının açılışını gerçekleştirdi.

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