Android cep telefonlarında deprem uyarı sistemi

Android telefonlar, deprem anlarında kullanıcılarına hayati önem taşıyan saniyeler kazandırabilecek bildirimler gönderiyor. Android Deprem Uyarı Sistemi, 3 milyardan fazla Android akıllı telefonun çoğunda bulunan ivme ölçerleri kullanarak sarsıntıyı algılıyor ve etkilenen bölgedeki Android kullanıcılarına uyarı gönderiyor.

2020’de Google, şimdiye kadar yapılmış en büyük deprem algılama sistemini kullanıma sunmaya başladı. Google yeni sistemi Türkiye, Filipinler, Kazakistan, Kırgız Cumhuriyeti, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan da kullanıma sunuldu.

Google, Deprem Uyarı Sistemi ile kullanıcılarını depremden saniyeler önce uyarılarak daha güvenli bir yere geçmelerini sağlamayı hedefliyor.

Deprem uyarı sistemi nasıl çalışır?

Kablosuz ağları veya hücresel veri modu açık telefonlarınızda şu adımları kullarak sistemi aktive edebilirsiniz:

Konum > Gelişmiş > Deprem uyarıları bölünüme girin

Deprem uyarılırını açın.

Uyarı mobil cihazlarda sarsıntı sırasında veya bir kaç saniye önce gelebilir