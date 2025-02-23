Ankara eksi 10 dereceyi gördü: Kuğulu Park’ın havuzu dondu!

Ankara’da kar yağışının ardından ayaz etkisi gösterdi. Dün gece hava sıcaklığı eksi 10 dereceye kadar düştü. Kentin simge yerlerinden olan Kuğulu Park'ta ise kuğuların bulunduğu havuzda donmalar meydana geldi.

Kuğulu Park'ta bulunan kuğular ve ördekler ise havuzda oluşan buzların üstünde dolaştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan hava tahminlerine göre soğuk hava etkisini gün içerisinde de devam ettirecek.

Parkta bulunan kuğular ve ördekler ise havuzda oluşan buzların üstünde dolaştı. Meteoroloji yetkilileri, soğuk havanın önümüzdeki günlerde de etkisini sürdüreceğini belirterek, buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.