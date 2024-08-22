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Ankara Kızılcahamam'da başlayıp Bolu Gerede'ye sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde otluk alanda başlayarak Bolu'nun Gerede ilçesinde ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Haber Merkezi
AA
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Ankara Kızılcahamam'da başlayıp Bolu Gerede'ye sıçrayan yangın kontrol altına alındı
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Kızılcahamam ilçesine bağlı Şahinler Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde otluk alanda çıkan ve Gerede ilçesindeki ormanlık alana sıçrayan yangını söndürmek için çalışma yürütüldü.

Alevleri söndürme çalışmalarına 4 helikopter 23 arazöz ile 158 araç ve iş makinesi destek verdi.

Bölgede görev yapan 561 personel ile yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale gerçekleştirildi.

Orman Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yangının kontrol altına alındığı bildirildi.

Açıklamada, "Bolu Gerede'de meydana gelen yangın, gece gündüz demeden yapılan müdahaleler sonucu kontrol altına alındı. Yeşil vatan için mücadele eden kahramanlarımıza, bize destek veren tüm kurumlarımıza, STK'larımıza, gönüllülerimize ve vatandaşlarımıza teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan yangın nedeniyle dün, Demirler ve Kavacık köylerinde başta yaşlılar, kadınlar, çocuklar ve engelli bireyler olmak üzere 123 kişi tedbir amaçlı tahliye edilmişti.

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