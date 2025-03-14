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Ankara'da BAE ve Türkiye arasında dostluk iftarı

"Birleşik Arap Emirlikleri-Türkiye Dostluk İftar Sofrası" Ankara'da Kocatepe Camisi'nde gerçekleştirildi. İftara 2 binden fazla kişi katıldı.

Haber Merkezi
AA
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Ankara'da BAE ve Türkiye arasında dostluk iftarı
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Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Ankara Büyükelçiliği ve BAE Kızılayı tarafından düzenlenen iftar programına Büyükelçi Said Sani ez Zahiri, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Zekat Müdürü Selman Aktaş, elçilik çalışanları ve birçok vatandaş katıldı.TDV ve Büyükelçilik görevlilerinin vatandaşlara yemek dağıttığı programda, Büyükelçi Zahiri iftara katılanlarla sohbet etti.

İftara 2 binden fazla kişi katıldı.

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