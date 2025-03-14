Ankara'da BAE ve Türkiye arasında dostluk iftarı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Ankara Büyükelçiliği ve BAE Kızılayı tarafından düzenlenen iftar programına Büyükelçi Said Sani ez Zahiri, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Zekat Müdürü Selman Aktaş, elçilik çalışanları ve birçok vatandaş katıldı. TDV ve Büyükelçilik görevlilerinin vatandaşlara yemek dağıttığı programda, Büyükelçi Zahiri iftara katılanlarla sohbet etti.

İftara 2 binden fazla kişi katıldı.