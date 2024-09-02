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Ankara'da inşaat iskelesi kırıldı: 3 işçi hayatını kaybetti

Ankara'nın Sincan ilçesinde apartman inşaatının 12. katındaki iskelenin kırılması sonucu 3 işçi zemin kata düşerek hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
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Ankara'da inşaat iskelesi kırıldı: 3 işçi hayatını kaybetti
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Olay, Sincan'ın Törekent mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilene göre bir apartman dış cephe mantolamasını yapan Çetin Buru (39), Volkan Buru (34) ve Mertcan Buru (27) 12. kattaki iskelenin kırılması sonucu zemine düştü.

Çetin Buru ve Volkan Buru'nun kardeş oldukları, Mertcan Buru'nun ise kuzenleri olduğu öğrenildi. Volkan Buru ve Çetin Buru olay yerinde hayatını kaybederken diğer Mercan Buru ise kaldırıldığı Sincan Devlet Hastanesi'nde vefat etti.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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