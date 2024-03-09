Ankara’da kar yağışı etkili oldu

Ankara’da akşam saatlerinde kar yağışı başladı. Şehrin yüksek kesimlerinde gece boyu etkili olan kar yağışı, cadde ve sokakları beyaza bürüdü.

Kar yağışı ile birlikte sis de etkili olurken, bazı yerlerde görüş mesafesi 50 metrenin altına düştü. Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri gece boyu yolların kapanmaması için çalışmalar yaptı.

Kar yağışı sabahın ilk ışıklarında durdu. Meteorolojiden alınan bilgiye göre kar yağışının gün içerisinde zaman zaman etkili olması bekleniyor.