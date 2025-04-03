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Ankara’da mobilyacılar sitesinde yangın!

Ankara'nın Altındağ ilçesindeki mobilya atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Haber Merkezi
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Ankara’da mobilyacılar sitesinde yangın!
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Ankara Siteler'de bir mobilya atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında, yaralanan olmadığı öğrenildi.

Valilikten açıklama

Ankara Valiliğinin sosyal medya hesabından yangınla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Altındağ ilçemiz Siteler bölgesinde bir mobilya atölyesinde meydana gelen yangın olayı ile ilgili olarak itfaiyeden alınan bilgiye göre, yangın itfaiye ekipleri tarafından civar işyerlerine sirayet etmeden kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmaları sürdürülmektedir. Yangında herhangi bir can kaybı ve yaralı bilgisi bulunmamaktadır."

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