Ankara'da sahte içki kabusu! Ölü sayısı 65'e yükseldi

Ankara'da, 2024 Aralık ayından itibaren sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 65'e ulaştı. Sahte içkiden dolayı tedavi gören ve entübe durumda olan hastaların sayısı ise 15 olarak açıklandı.

Sahte içki kullanımı nedeniyle yaşamını yitirenlerin yaş ortalamasının ise 60 olduğu öğrenildi. Öte yandan sahte içkiyle mücadele kapsamında ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

35 kişi tutuklandı

Ankara merkezli 7 ilde son 3 ayda 56 operasyon düzenlenirken, operasyonlar kapsamında 155 şüphelinin gözaltına alındığı ve 35 şüphelinin tutuklandığı açıklandı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 37'sine ise adli kontrol uygulanmasına karar verildi. Operasyon kapsamında piyasa değerinin 150 milyon lira olduğu değerlendirilen ve satışa hazır 19 bin 935 sahte içki şişe ele geçirilirken, 7 etil alkol damıtma kazanı, 240 ton sahte içki yapımında kullanılan etil ve metil alkol ele geçirildi.