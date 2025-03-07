Ankara'da sahte ihale vaadiyle dolandırıcılık: 8 kişiye gözaltı kararı

Edinilen bilgilere göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosu, kendilerini istihbarat görevlisi ve bakanlık personeli olarak tanıtarak deprem konutlarının yeniden inşa edilmesi amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde ihale verileceği vaadi ile mağdurları dolandıranlara yönelik çalışma başlattı.

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı

Soruşturma çerçevesinde nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği tespit edilen M.K, A.S, N.K, E.Ş, FG.G , MF.B, R.K ve Z.O isimli şüpheliler hakkında eş zamanlı olarak gözaltı kararı alındı. Kararın ardından Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.