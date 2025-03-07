Ticaret Bakanlığı'ndan Vedat Milor'a açılan soruşturmayla ilgili açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait Üsküdar Kent Lokantası'nı ziyaret ederek bu anları YouTube hesabından paylaşan yemek eleştirmeni Vedat Milor hakkında Ticaret Bakanlığı soruşturma başlattı. CİMER'e yapılan şikayet üzerine, 3 Mart 2025 tarihinde Tüketici Kanunu'na aykırı olarak "Örtülü Reklam" yapıldığı iddiasıyla Milor'dan yazılı açıklama talep edildi.

Ticaret Bakanlığı Basın Müşaviri Fatih Uysan, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"10.02.2025 tarihli CİMER başvurusunda; Vedat MİLOR’un Youtube kanalında 04.01.2025 tarihinde yayınlanan '40 Liraya 4 çeşit yemek: Bu fiyat gerçek mi?' başlıklı videoda 'İstanbul Büyükşehir Belediyesi' bünyesinde faaliyet gösteren 'Kent Lokantası' isimli işletmenin örtülü reklamının yapıldığı iddia edilmiştir.

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 61 inci maddesi ile Örtülü Reklam yapılması yasaklanmış olup, yapılan başvuruya ilişkin olarak Vedat MİLOR’dan söz konusu iddiaya ilişkin yazılı açıklama talepli Bakanlık yazısı 03.03.2025 tarihinde gönderilmiştir. Gelecek cevap ile birlikte dosya Reklam Kurulu’nda görüşülerek karar bağlanacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Ne olmuştu?

Ticaret Bakanlığı’na göre, Milor’un videosunda Kent Lokantası’na dair olumlu ifadeler ve lokanta hakkında detaylı bilgiler yer alması, bunun bir “örtülü reklam” niteliğini taşıyabileceği şeklinde değerlendirildi. Bakanlık soruşturmasına gerekçe olarak, bir sosyal medya içeriğinin ticari reklam sayılabilmesi için içeriği yayınlayan kişinin maddi veya ayni bir fayda sağlamış olması şartını gerekçe gösterdi.