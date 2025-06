"Yenilikçi, vizyoner sanayici babamız"

Türkiye’nin tarım makineleri sektöründe öncü firmalarından olan Çelmak Tarım Makinaları’nın temelleri 1973 yılında dedemiz Şefik Çelik tarafından atıldı. Balıkesir’de bir atölyede başlayan bu serüvende babamız İsa Tamer Çelik küçük yaşlardan beri çalışmaya başladı. İşine ve mesleğine aşık dedemiz bu duygularını küçük yaşlarda babamıza aktararak başarılı bir iş insanı olmasının yollarını gösteriyordu. Çalışma hayatına atölyenin üretiminde başlayan babamız bir nevi çırak olarak bu işin çekirdeğinden yetişerek bu günlere geldi. Üretimin baştan sona bütün süreçlerinde bir fiil çalışarak işin inceliklerini bu sayede öğrenmiş oldu. Dedemizin vefatından sonra 2. kuşak olarak bu bilgi birikimiyle firmayı çok daha ileri seviyelere çıkaracak ve sektöründe öncü hale getirecekti.

İlk ihracatını dedemizle beraber yapan babamız her zaman ihracata çok önem vermiştir. Sürekli sektörle ilgili dünyada neler olduğunu takip eder, uluslararası fuarlara katılır, sürekli yurt dışına iş seyahatleri yaparak yenilikleri yerinde takip eder. Bize de ilk öğütlerinden biri ihracata her zaman çok önem vermemiz gerektiği olmuştur. Bu sebeple çocukluğumuzdan beri yabancı dil öğrenmenin ne kadar önemli olduğunu bize hep anlatmıştır. Sadece dil öğrenmekle kalmayıp ihracat yaptığımız veya pazara yeni gireceğimiz ülkelerdeki insanlarla daha iyi iletişim kurabilmek için bölgelerin kültürlerini de öğrenmemiz gerektiğini söyler. Bu bize hem genel kültür olarak bir kazançtır hem de pazarlama olarak kullanacağımız bir araçtır.

Sanayicilik ve girişimciliğindeki başarılarının yanı sıra insani olarak da topluma her zaman hizmet etmek gerektiğini düşünür. Her zaman birilerinin yardıma ihtiyacı olduğunda ilk koşanlardan birisidir. Babamız çevresindeki birçok insana bu konuda örnek olduğu gibi bize de her zaman bu konuda örnek olmuştur. Sadece çevresine değil hem memleketi olan Balıkesir’e hem de ülkesine daha fazla yararlı olmak için çalışmaktadır. Ülkesinin ve bölgesinin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunmak için birçok sivil toplum kuruluşunda görev almıştır ve almaya devam etmektedir. Balıkesir Sanayici ve İş İnsanları Derneği yönetim kurulu başkanlığı ve Güney Marmara Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu kurucu üyeliği ve yönetim kurulu başkanlığı yapmıştır. Ayrıca Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu yönetim kurulu üyeliğinde de bulundu. Bu gibi birçok sivil toplum kuruluşlarında büyük roller üstlenmesi bize de ilham ve yol gösterici olmuştur. Genç yaşımızda biz de babamızın üstlendiği bu rollerden ilham alarak aynı sorumlulukla ve heyecanla ülkemize ve bölgemize her türlü katkıyı sunmak için çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görev almaktayız. Balıkesir ve bölgesine olan desteğin sadece yerelde olmayacağını öngören babamız Türkiye’nin TÜSİAD gibi öncü dernekleriyle iş birliği yaparak TÜRKONFED yönetim kurulu üyeliğinde de görev alarak Balıkesir’e yönelik hizmetlerine bir yenisini daha ekledi. Balıkesir iş dünyasının ülke geneli ve uluslararası platformlarda tanıtımı için yoğun çaba harcar.

Araştırma ve geliştirmeye her zaman çok önem verir. Bizi bu konuda her zaman teşvik eder. Yeniliklere her zaman açık birisidir. Yeni bir proje geliştirdiğimizde, bir farklılık yaratmak istediğimizde hep bizi destekler ve arkamızda durur. Hata yapsak bile hata yapa yapa doğru yolu bulacağımızı bize öğütler ve bu yüzden girişimcilik ruhumuzu her zaman diri tutar. Eğitim babamız için olmazsa olmazıdır. Her zaman bizi ve çalışanlarını eğitim konusunda destekler. Hangi konuda kimin ne eksiği varsa eğitimlere ve seminerlere gönderir. Sürekli yeni bilgiler öğrenmemizi sağlar.

Bir aile şirketi olmamıza rağmen kurumsallaşmanın sürdürülebilirlik için çok önemli bir konu olduğunu bize çocukluğumuzdan beri öğretmiştir. Şirkete, bizim ailemizin şirketi bakış açısından daha çok kurumsal bakış açısı kazandırmıştır. Aile şirketlerinin nasıl kurumsallaşması gerektiğiyle alakalı birçok eğitime katılmamızı sağlamış ve bilgi birikimimizi uygulamamız konusunda öncü olmuştur. Tabi ki bu anlattığımız kurumsallaşma çabalarından bir tanesi de aile anayasasıdır. Babamız bir aile şirketinin devamlılığını sağlaması için aile anayasasına mutlaka ihtiyacı olduğunu ve bunun önemini bize anlatmıştır. Biz de buradan yola çıkarak aile anayasası yazmaya karar verdik. Bu sebeple babamız bunu sadece kendi firmamız için değil Balıkesir ve bölgedeki firmalar içinde yararlı olacağını düşündüğü için GÜNMARSİFED aracılığı ile aile anayasasını Balıkesir ve Çanakkale iş dünyasına yaygınlaştırma çabalarına girmiştir. Ve bu sayede birçok aile şirketi kendi aile anayasalarını yazma fırsatı bulmuştur.

STK'larda da öncü hizmetlerde bulundu

Kadın girişimci olarak da destek gördüm

Kadın çalışanlarımızın sadece beyaz yakadan ibaret olmaması gerektiğini, mavi yakada da kadın istihdamı sağlamamız gerektiğini hep vurgular. Bunun için gerekli çalışmaları şirket içinde yapar. Kadın girişimci olarak benim de hep yanımda olur destekler.

Küresel bakışı destekledi

Babamız, bizim ileriye yönelik bakış açımızın uluslararası düzeyde olmasını sağladı. Türkiye sınırlarında kalmayıp bir Dünya markası olmamız yolunda bize yol gösterici oldu ve olmaya devam ediyor. Bizim bu şekilde kendimizi geliştirmemize yardımcı oluyor ve destek veriyor.