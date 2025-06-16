Şarkıcı Lara İran'da mahsur kaldı: Gözyaşları içerisinde dua istedi

Ortadoğu'da artan jeopolitik gerilim, yalnızca bölge ülkelerini değil, orada bulunan siviller ile ziyaretçileri de doğrudan etkiliyor. İsrail’in İran’a yönelik hava saldırılarının ardından tansiyon hızla yükselirken, Türk şarkıcı Lara’nın İran’dan yaptığı paylaşım kamuoyunun dikkatini çekti.

"Lütfen dualarınızı esirgemeyin"

"Katmer Katmer" ve "Allah Versin" gibi şarkılarıyla tanınan Lara, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İran’da bulunduğunu ve iletişim koşullarının son derece kısıtlı olduğunu ifade etti. Şarkıcı, “İran’dayım, burada durum çok kritik. Çok zor girdim sosyal medyaya. Ne telefonumuz çalışıyor ne internete girebiliyoruz. Lütfen dualarınızı esirgemeyin. Allah’ım onurlu İran halkının yanında olsun” sözleriyle takipçilerine seslendi.

Kısa sürede geniş bir kitleye ulaştı

İran’da zaman zaman uygulanan internet kesintileri ve iletişim sınırlamaları nedeniyle sosyal medya erişimi oldukça güçleşmiş durumda. Bu ortamda paylaşımda bulunmayı başaran Lara’nın mesajı, kısa sürede geniş bir kitleye ulaştı. Sanatçının güvenliğinden endişe eden çok sayıda takipçisi, destek ve geçmiş olsun mesajları paylaştı.