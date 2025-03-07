Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan kişi Fethiye'de yakalandı
Interpol tarafından "nitelikli hırsızlık" suçundan kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu kişi, Muğla'nın Fethiye ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.
Interpol'ün "nitelikli hırsızlık" suçundan kırmızı bültenle aradığı yabancı uyruklu şahıs, Muğla'nın Fethiye ilçesinde jandarmanın gerçekleştirdiği operasyon sonucu yakalandı.
Kırmızı bültenle aranıyordu
Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde Interpol tarafından "nitelikli hırsızlık" suçundan kırmızı bültenle aranan Bosna Hersek uyruklu A.K.'nin Fethiye'de olduğunu belirledi.
Şüpheli, Ölüdeniz Mahallesi Ocakköy mevkisinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. A.K., jandarmadaki işlemlerin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.