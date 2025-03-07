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İmamoğlu’ndan Vedat Milor’a açılan 'kent lokantası' soruşturmasına tepki: "Daha çok açılacak"

İBB Başkanı İmamoğlu, ünlü yemek eleştirmeni Vedat Milor’a, Kent Lokantası hakkındaki paylaşımı nedeniyle "örtülü reklam" iddiasıyla soruşturma açılmasına tepki gösterdi. İmamoğlu, "Önce dalga geçtiler, sonra küçümsediler, şimdi de gidenlerle uğraşıyorlar. Yazık" ifadelerini kullandı. Milor kendisi hakkında soruşturma açılmadan önce herhangi bir kurumdan ödeme almadığını vurgulamıştı.

Haber Merkezi
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İmamoğlu’ndan Vedat Milor’a açılan 'kent lokantası' soruşturmasına tepki: "Daha çok açılacak"
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ünlü gurme  ve yemek eleştirmeni Vedat Milor’a Kent Lokantası hakkında yaptığı paylaşım nedeniyle Ticaret Bakanlığı tarafından "örtülü reklam" iddiasıyla soruşturma açılmasına tepki gösterdi.

İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kent Lokantalarına yönelik eleştirilerin geldiği noktaya dikkat çekerek, "Önce dalga geçtiler, sonra küçümsediler, şimdi de gidenlerle uğraşıyorlar. Yazık" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, Kent Lokantaları'nın toplumun dar gelirli kesimleri için büyük bir önem taşıdığını vurgulayarak, "Bu lokantalar yoksulun, dar gelirlinin, emeklinin saraylarıdır. Daha çok açılacak" dedi.

Ne oldu?

Ticaret Bakanlığı’na bağlı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü, Vedat Milor’un ocak ayında Üsküdar Kent Lokantası’na yaptığı ziyareti ve bu deneyimini YouTube kanalında paylaşmasını "örtülü reklam" şüphesiyle incelemeye aldı.

Bakanlık, Milor’dan, Kent Lokantası ile herhangi bir reklam anlaşması yapıp yapmadığına dair belgeleri, videonun diğer medya kuruluşlarında yayımlanıp yayımlanmadığını ve gelir durumunu gösteren evrakları talep etti.

"Hiçbir kurumdan ödeme almadım"

Hakkında soruşturma açılmadan önce Milor, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kent Lokantası ziyaretinin tamamen kendi inisiyatifiyle gerçekleştiğini ve herhangi bir kurumdan ödeme almadığını söylemişti.

Ünlü yemek eleştirmeni, "Hem bir yemek eleştirmeni hem de bir sosyolog olarak bu hizmeti gastronomik ve sosyolojik açıdan değerlendirmek istedim. Bundan sonra bu tür asılsız iddialar karşısında hukuki yollara başvuracağım" ifadelerini kullanmıştı.

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