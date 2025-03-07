Ticaret Bakanlığından Vedat Milor'a 'Kent Lokantası' soruşturması

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü, ünlü gurme Vedat Milor'dan yazılı savunma talep etti. Milor’un, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait Kent Lokantası'nda yemek yediği ve bu deneyimini YouTube kanalında "40 Liraya Dört Çeşit Yemek: Bu Fiyat Gerçek mi?" başlıklı bir video ile paylaştığı belirtilirken, söz konusu içeriğin "örtülü reklam" olarak değerlendirildiği ifade edildi.

Bakanlık'tan gönderilen yazı şu şekilde;

"Söz konusu tanıtımların başka mecra kuruluşlarında yayımlanıp yayımlanmadığı, yayımlandı ise hangi mecra kuruluşlarında ve hangi tarihlerde yayımlandığının bilinmesine, yazılı basında yayımlanmış olanların asıllarına, sözlü ve görsel basında yayımlananlara ait ses ve görüntü kayıtlarına, bağlı bulunduğunuz Vergi Dairesi’nin adı ile varsa kuruluşunuzun vergi kimlik numarasına, varsa kayıtlı elektronik posta(KEP) adresine, Şahsınıza ait resmi tebligat adres bilgisi ile varsa kuruluşunuzun açık unvanı, kayıtlı olunan meslek odası faaliyet belgesi ile şirket ana sözleşmesinin birer örneğine, gelir durumunuzu gösterir belge (son tarihli yıllık vergi beyanı ile eki gelir tablosu, bilanço vb.) örneğine ihtiyaç duyulmaktadır" denildi.

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Vedat Milor'a açılan soruşturmaya tepki

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan, Milor hakkında soruşturma başlatılmasına tepki geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan İmamoğlu, "Yazık. Bu lokantalar yoksulun, dar gelirlinin, emeklinin saraylarıdır" dedi.

İmamoğlu, söz konusu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Kent Lokantasına giden bazı yazarlar hakkında soruşturma açıldığını öğrendim. Önce dalga geçtiler, sonra küçümsediler, şimdi de gidenlerle uğraşıyorlar. Yazık. Bu lokantalar yoksulun, dar gelirlinin, emeklinin saraylarıdır. Daha çok açılacak."

Ne olmuştu?

Gastronomi yazarı Vedat Milor, Youtube kanalında Kent Lokantası'na gittiği bir video yayımlamıştı. Milor'a sosyal medyadan yoğun eleştiri geldi, para alarak bu tanıtımı yaptığı iddia edilmişti. Ancak Milor para aldığı iddialarını yalanlamıştı.