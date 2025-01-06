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Vedat Milor'dan Kent Lokantası açıklaması: Hukuki yollara başvuracağım

Yemek eleştirmeni Vedat Milor, Üsküdar'daki Kent Lokantası'nı ziyaret etmesine ilişkin yayımladığı video için "ödeme aldığı" yönündeki iddiaları yalanlayarak "Hiçbir kurumdan ödeme almadım. Bundan sonra bu tür asılsız iftiralar karşısında hukuki yollara başvuracağımı belirtmek isterim" dedi.

Haber Merkezi
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Vedat Milor'dan Kent Lokantası açıklaması: Hukuki yollara başvuracağım
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Yemek eleştirmeni ve sosyolog Vedat Milor, İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Dr. Buğra Gökçe ile geçtiğimiz günlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Üsküdar'daki Kent Lokantası'na gitti. Milor, ziyaretini YouTube kanalından yayınladı. 

Milor bugün sosyal medyada kendisine yönelik iddialara ilişkin açıklama yaptı. Hiçbir kurumdan ödeme almadığını söyleyen Milor, hukuki yollara başvuracağını kaydetti.

"Hiçbir kurumdan ödeme almadım"

Vedat Milor paylaşımında "Kent Lokantası ziyaretim tamamen kendi inisiyatifimle gerçekleşti ve Buğra Bey’e birlikte gitmeyi ben teklif ettim. Amacım, hem bir yemek eleştirmeni hem de bir sosyolog olarak bu hizmeti gastronomik ve sosyolojik açıdan değerlendirmekti. 40 TL’ye dört çeşit yemek sunan bir lokanta hem lezzet hem de toplumsal etkisi açısından dikkat çekici bir örnek. Hiçbir kurumdan ödeme almadım. Bundan sonra bu tür asılsız iftiralar karşısında hukuki yollara başvuracağımı belirtmek isterim." dedi. 

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