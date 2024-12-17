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Vedat Milor, Kent Lokantası’nda yemek yedi

Ünlü yemek eleştirmeni Vedat Milor, İPA Başkanı Dr. Buğra Gökce ile İBB'nin Üsküdar Kent Lokantası'nı ziyaret etti. Hem İBB’nin hem de Gökce’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlarla lokantanın önünde vatandaşlarla sohbet ettiği görülen Milor, henüz yemeklere yönelik yorum yapmadı.

Haber Merkezi
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Vedat Milor, Kent Lokantası’nda yemek yedi
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) dar gelirli vatandaşlara yönelik şehrin birçok bölgesinde hayata geçirdiği Kent Lokantaları uygun fiyatlı ve çeşitli yemek hizmeti sunuyor.

Yemek ve şarap eleştirmeni Vedat Milor, İBB Kent Lokantası’nı ziyaret etti.

Milor ile birlikte lokantaya giden, İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Dr. Buğra Gökce de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kent Lokantalarında günün menüsü mercimek çorbası, etli patates, makarna ve meyve. Sadece 40 lira. Değerli Vedat Milor ile bugün Üsküdar'da Kent Lokantası'nı ziyaret ettik. Üstadın yanında bir şey söylemek doğru değil ama ben yemekleri beğendim” dedi.

Milor, henüz yemeklere yönelik yorumda bulunmadı.

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