Vedat Milor, Kent Lokantası’nda yemek yedi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) dar gelirli vatandaşlara yönelik şehrin birçok bölgesinde hayata geçirdiği Kent Lokantaları uygun fiyatlı ve çeşitli yemek hizmeti sunuyor.

Yemek ve şarap eleştirmeni Vedat Milor, İBB Kent Lokantası’nı ziyaret etti.

Milor ile birlikte lokantaya giden, İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Dr. Buğra Gökce de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kent Lokantalarında günün menüsü mercimek çorbası, etli patates, makarna ve meyve. Sadece 40 lira. Değerli Vedat Milor ile bugün Üsküdar'da Kent Lokantası'nı ziyaret ettik. Üstadın yanında bir şey söylemek doğru değil ama ben yemekleri beğendim” dedi.

Kent Lokantalarında günün menüsü mercimek çorbası, etli patates, makarna ve meyve. Sadece 40 lira.



Değerli @vedatmilor ile bugün Üsküdar'da Kent Lokantası'nı ziyaret ettik. Üstadın yanında bir şey söylemek doğru değil ama ben yemekleri beğendim. https://t.co/fEQQbPNkKG — Dr. Buğra Gökce (@gokcebugra) December 17, 2024

Milor, henüz yemeklere yönelik yorumda bulunmadı.